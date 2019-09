Pfand-Becher für Frankfurt

25 Betriebe beteiligen sich an der Aktion, nächstes Jahr sollen es 200 sein. © dpa

Frankfurt.Die Stadt Frankfurt hat ein Pfandsystem für Kaffeebecher eingeführt. Sie will damit die hohe Zahl an unachtsam weggeworfenen Einweg-Bechern verringern. An der Aktion „#MainBecher“ nehmen zunächst 25 Betriebe teil, bis zum nächsten Jahr sollen es 200 sein.

Nach Angaben von Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) soll das Pfandsystem in den kommenden Monaten auf das gesamte Rhein-Main-Gebiet ausgeweitet werden. Nach Angaben der Stadt landen jährlich rund 25 Millionen To-go-Kaffeebecher in den öffentlichen Mülleimern. Die Pfandbecher können in den teilnehmenden Cafés, Tankstellen oder Bäckereien für drei Euro gekauft, befüllt und wieder zurückgegeben werden. lhe

