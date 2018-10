Pfarrer soll vier Jahre in Haft

Mannheim.Sein Plädoyer leitet Staatsanwalt Holger Hofmann mit einem Zitat aus dem kirchenrechtlichen Gesetzbuch ein: „Die Kleriker haben ein einfaches Leben zu führen“, steht dort in Regel 282. Das traf auf den vor dem Landgericht Mannheim angeklagten ehemaligen Dekan und Pfarrer einer baden-württembergischen Gemeinde nicht zu. „Er hat das Geld verprasst und auf großem Fuß gelebt“, so Hofmann.

Geld, das er sich mit erfundenen Rechnungen, Belegen und Projekten erschlichen, oder, wie es der Angeklagte in seiner Vernehmung durch die Polizei einmal selbst zugegeben hatte, das er „geklaut“ hat. Vom Ursulinenkonvent in Mannheim, von einem örtlichen Caritasverband und aus der Barkasse seiner ehemaligen Pfarrgemeinde. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehr als 220 000 Euro. Mindestens. Tatsächlich hat der Geistliche die kirchlichen Institutionen noch um viel mehr Geld betrogen, doch ein Teil der Taten ist verjährt, in anderen Fällen fehlen die Zeugen. Letztlich, so führt der Staatsanwalt weiter aus, sei die Schadenshöhe nicht allein entscheidend, für ein Wirtschaftsdelikt sei sie sogar vergleichsweise gering. Was seiner Meinung nach genauso schwer wiegt, ist der Vertrauensbruch. „Aufgrund seiner beruflichen Stellung hatte der Angeklagte einen Vertrauensvorschuss, und dieses Vertrauen hat er missbraucht“, so Hofmann.

Ausgeklügeltes Lügen-Konstrukt

Mit großem Aufwand und Raffinesse habe der 54-Jährige ein ausgeklügeltes, auf Verschleierung angelegtes System aufgebaut. „Nachfragen wurden mit Lügen pariert.“ Warum das so viele Jahre – die ersten fragwürdigen Rechnungen bei der Caritas stammen aus dem Jahr 2012 – funktioniert hat? Dafür führt Hofmann eine Caritas-Mitarbeiterin an, die in ihrer Vernehmung gesagt habe, ihr wäre im Traum nicht eingefallen, dass der Geistliche Geld für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten im Verband verlangen könne. Am Ende fordert der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von vier Jahren, wobei der Haftbefehl, der seit Ende 2017 besteht, bis zum Strafantritt aufrechterhalten werden soll. Der Pfarrer sitzt seit rund einem Jahr in Mannheim in Untersuchungshaft.

Die Forderung, die Verteidiger Edgar Gärtner im Anschluss stellt, liegt nur wenige Monate darunter, er plädiert auf drei Jahre und neun Monate. Bereits Anfang Oktober hatten sich die Große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts, Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf eine verfahrensverkürzende Absprache verständigt. Voraussetzung für einen solchen Deal ist aber, dass der Angeklagte ein Geständnis ablegt – was der Geistliche getan hat – und dass sich die Seiten beim Strafmaß in etwa einig sind. Viel Spielraum bleibt Gärtner darum nicht, er sagt aber, dass er sich ein „wenig unwohl“ damit fühle. So gebe es weitaus mildere Strafen in Fällen angeklagter Pfarrer, und dabei sei es um den Missbrauch von Kindern gegangen. Zudem sieht er den Ex-Dekan als geläutert. „Die Erfahrungen haben ihn nachhaltig geprägt und verändert.“ Anders als der Staatsanwalt hofft er deshalb, dass der Haftbefehl aufgehoben und sein Mandant bis zum Strafantritt das Gefängnis verlassen kann. Für den 54-Jährigen bestünde dann auch die Möglichkeit, seine restliche Strafe – Gesamtstrafe abzüglich der Monate in Untersuchungshaft – im offenen Vollzug zu verbüßen.

Geistlicher: Mir tut das Ganze leid

Bevor der Vorsitzende Richter Oliver Ratzel sagen wird, dass das Urteil am kommenden Montag fällt, richtet er sich noch einmal an den Angeklagten: „Sie haben ein letztes Wort.“ Der Geistliche scheint überrascht. Er sagt dann aber doch: „Mir tut das Ganze wahnsinnig leid, das hilft jetzt nicht viel, aber es ist so.“

Ein Polizist führt den 54-Jährigen ab. Die Zuhörer und Zuhörerinnen erheben sich. Manche kennen den Angeklagten, weil sie mit ihm zusammengearbeitet haben, bei der Caritas, in der Gemeinde. Sie sind nach Mannheim gekommen, um „ihn noch einmal zu sehen“. Er ist ein gebrochener Mann, wie eine Frau meint. Dann läuft sie schnell weiter, sie will nicht zu viel reden, in ihrem Ort hat der Fall schon für genug Unruhe gesorgt.

