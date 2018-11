Pflege-Oma soll Kind getötet haben

Heilbronn.Nach dem Tod eines Siebenjährigen in Künzelsau (Hohenlohekreis) steht seit gestern die langjährige Pflegeoma des Jungen vor Gericht. Die 70-Jährige soll das ihr anvertraute Kind am 27. April erwürgt und in einer Badewanne abgelegt haben. Die Frau wollte sich am ersten Prozesstag weder zu ihrem Lebenslauf noch zu den Vorwürfen äußern.

„Sie war wie eine Oma für uns“, erzählt die Mutter des verstorbenen Kindes. Auch ihr Sohn habe von „Oma Elisabeth“ gesprochen. Über die Jahre sei die Angeklagte eng an die Familie herangewachsen. Im Kita-Alter sei der Junge oft mehrmals die Woche bei der Pflegeoma gewesen. Laut Staatsanwaltschaft hat die Angeklagte ihn seit der Grundschule immer seltener gesehen.

Vermutlich weil sie diese langen Trennungszeiten nicht mehr ertragen konnte, habe sie sich entschlossen, das Kind zu töten, berichtete Staatsanwalt Harald Lustig in der Anklageschrift.

Der Junge hatte am 27. April bei der Angeklagten übernachtet, da die Eltern auf einem Konzert waren. Am nächsten Tag wollte der Vater seinen Sohn wieder abholen. Als niemand öffnete, kam er später mit seiner Frau und einem Nachbarn, der einen Schlüssel hatte, wieder. In dem Haus entdeckten die Eltern ihren toten Sohn.

Da keine Mordmerkmale wie Heimtücke oder Habgier vorliegen, lautet die Anklage am Landgericht Heilbronn auf Totschlag. lsw

