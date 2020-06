Pfungstadt richtet Hessentag 2023 aus

Pfungstadt.Der 63. Hessentag ist 2023 vom 2. bis zum 11. Juni in Pfungstadt. Auf diesen Termin hätten sich Land und Stadt auf Vorschlag von Pfungstadt geeinigt, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Die 25 000-Einwohner-Stadt werde nach 50 Jahren damit zum zweiten Mal Gastgeber des Landesfestes sein. „Die Ausrichtung des Hessentages ist gerade in diesen schwierigen Zeiten ein wichtiges Signal an die heimische Wirtschaft“, teilte der Chef der Staatskanzlei Axel Wintermeyer (CDU) mit. Durch die Umsetzung von Projekten könne diese wieder angekurbelt werden. Der 60. Hessentag findet vom 21. bis 30. Mai in Fulda statt. lhe

