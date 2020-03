Pfungstädter verhandelt

Pfungstadt.Die angeschlagene Brauerei Pfungstädter steht nach dem Rückzug eines potenziellen Investors in Verhandlungen mit weiteren Interessenten für eine Übernahme. „In dem Investorenprozess hatten rund zehn Interessenten im letzten Jahr Angebote auf Basis unterschiedlicher Geschäftsmodelle abgegeben; mit diesen wurden nun konkrete Verhandlungen wieder intensiviert“, teilte das Unternehmen im Kreis Darmstadt-Dieburg am Dienstag mit. Ziel sei es, in den nächsten Monaten eine gute Vereinbarung mit einem Investor abzuschließen, hieß es.

Der lange favorisierte mögliche Investor Spectrum Invest hatte am Freitag mitgeteilt, dass er sich aus dem Verkaufsprozess für das Traditionsunternehmen zurückgezogen hat. Zur Begründung hieß es, dass nach einem guten Auftakt der Verhandlungen nicht akzeptable finanzielle Forderungen der Brauereieigentümer und überzogene Absicherungsforderungen der Stadt eine Einigung verhindert hätten.

Der Plan war es, auf dem städtischen Gelände des 2014 geschlossenen Schwimmbades eine neue, moderne Brauerei zu bauen. Die alte sollte abgerissen und auf dem Gelände dann ein Wohn- und Stadtquartier errichtet werden. lhe

