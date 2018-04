Pilze nach Stadt benannt

Anzeige

Kassel.Wissenschaftler der Universität Kassel haben zwei neue Mikropilze entdeckt und einen von ihnen nach Witzenhausen benannt. In der Stadt im Werra-Meißner-Kreis befindet sich der Sitz des Fachbereichs Agrarwissenschaften. „Man kann einen neu entdeckten Pilz nach dem Ort oder nach der Pflanze benennen, auf der er gefunden wurde“, sagte Maria Finckh vom Fachgebiet Ökologischer Pflanzenschutz der Universität.

Dass der auf einer Hibiskuspflanze in Witzenhausen entdeckte Mikropilz auch auf anderen Pflanzen wachse, sei bereits nachgewiesen – daher also der wissenschaftliche Name Fusarium witzenhausenense. Die molekulare Identifikation der neuen Arten wurde in Zusammenarbeit mit einem internationalen Team von Kollegen vom Biodiversity Institute Utrecht, Niederlande, vorgenommen. lhe