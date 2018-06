Pinkfarbene Blütenpracht: Mohn lockt Touristen

Anzeige

Germerode/Grandenborn.Durch ein Meer pinkfarbener Blüten können Wanderer momentan in Nordhessen laufen. Dort ist die Mohnblüte rund um die Orte Germerode und Grandenborn (Werra-Meißner-Kreis) in vollem Gang. Besucher könnten auf bis zu vier Kilometer langen Wegen oder auf strohunterlegten Pfaden durch die Felder laufen, sagte eine Sprecherin des Geo-Naturparks „Frau-Holle Land“ . Das Naturschauspiel soll noch bis zum Wochenende anhalten. Auch in der ersten Juliwoche seien voraussichtlich noch Blüten zu sehen. Die Mohnblüte ist eine Touristenattraktion der Region. Der Mohn wird laut dem Park auch geerntet und verarbeitet, unter anderem in Käse, Pesto und Mehl. Obwohl eine morphinarme Sorte angebaut werde, sei eine Genehmigung der Bundesopiumstelle erforderlich. lhe (Bild: dpa)