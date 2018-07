Pirmasens zufrieden

Anzeige

Pirmasens.Vier Monate nach Inkrafttreten einer Zuzugssperre für anerkannte Asylbewerber und subsidiär geschützte Flüchtlinge hat Pirmasens die Maßnahme als wirksam gelobt. Seit Ende März sei kein Flüchtling, der Sozialleistungen beziehe, in die Stadt gezogen, sagte ein Sprecher der westpfälzischen Kommune gestern. Zuvor seien dies monatlich etwa 80 Menschen gewesen. „Wir waren an der Grenze der Belastbarkeit. Jetzt haben wir eine Atempause, in der wir zielgerichtet Integration betreiben können“, sagte der Sprecher. Die Zuzugssperre ist zunächst auf ein Jahr begrenzt.

In Pirmasens mit rund 42 000 Einwohnern leben rund 1300 Asylsuchende meist aus Syrien, Somalia und Afghanistan. Der verfügbare Wohnraum in der Stadt sei einer der Gründe für den Zuzug gewesen, meinte der Sprecher. „Nun können sich haupt- und ehrenamtliche Helfer stärker den Menschen widmen, die bereits da sind. Allein 240 Flüchtlinge warten zum Beispiel auf Sprachkurse.“

Die Regelung, wonach Flüchtlinge ohne Ausbildungs- oder Arbeitsplatz nach Abschluss ihres Asylverfahrens nicht nach Pirmasens ziehen dürfen, war in einem Erlass des Integrationsministeriums in Kraft getreten. „Alles funktioniert reibungslos und unbürokratisch“, sagte der Stadtsprecher. lrs