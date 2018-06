PKK-Anhänger festgenommen

Anzeige

Karlsruhe.Der Generalbundesanwalt hat ein mutmaßliches Mitglied und drei Unterstützer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK festnehmen lassen. Sie sollen an der Entführung eines früheren Mitglieds im Raum Stuttgart beteiligt gewesen sein. Es sei darum gegangen, dem Mann mit dem Tod zu drohen, um ihn zur weiteren Zusammenarbeit zu zwingen, wie die Karlsruher Behörde mitteilte.

Den Angaben zufolge wurde der Mann in ein Auto gezwungen und in eine Gaststätte verschleppt. Dort sei er vier Stunden lang befragt und geschlagen worden. Dem Anführer werfen die Ermittler neben seiner Mitgliedschaft in der PKK deshalb unter anderem auch erpresserischen Menschenraub und gefährliche Körperverletzung vor.

Die Bundesanwaltschaft stuft die PKK als ausländische terroristische Vereinigung ein. lsw