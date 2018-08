Plätschern verstummt

Kassel/Bad Homburg/Offenbach.Aufgrund andauernder Trockenheit senken Städte in Hessen ihren Wasserverbrauch und zwingen auch Bürger zum Wassersparen. Die Stadt Kassel verbietet von diesem Samstag an die Entnahme aus kleinen Flüssen und Bächen. „Aufgrund der anhaltenden Trockenheit haben sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt in vielen Gewässern im Stadtgebiet Kassel sehr niedrige Wasserstände eingestellt“, teilte die Verwaltung gestern mit. Die Trinkwassergewinnung laufe am Rande der Fördergrenze, ein höherer Verbrauch sei schwer zu leisten. Daran änderten einzelne Niederschläge nichts.

Zuletzt hatten mehrere Kommunen und Landkreise solche Regelungen erlassen. Die Stadt Bad Homburg hat bereits öffentliche Brunnen abgeschaltet, teilte die Verwaltung mit. Auch auf die Bewässerung von Grünanlagen werde verzichtet. Bürger sollten unter anderem das Betreiben von Springbrunnen, Wasserbecken und das Waschen von Fahrzeugen unterlassen.

Meteorologen erwarten keine Entspannung: Nach der langen Trockenheit ist kein flächendeckender Regen in Sicht. „Es gibt höchstens einzelne Gewitter, doch die sind eher kontraproduktiv, weil das Wasser auf den trockenen Böden einfach abfließt“, sagte Sprecher Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. lhe

