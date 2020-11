Planungen für Bundesgartenschau 2029 im Zeitplan

Wiesbaden.Die Planungen für die Bundesgartenschau (Buga) 2029 im Mittelrheintal sind nach Ansicht der hessischen Landesregierung im Zeitplan. Das geht aus einer Antwort des Umweltministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor. Die Städte Rüdesheim und Lorch seien intensiv damit befasst, aus ihrer Sicht wünschenswerte Projekte und geeignete Flächen zu benennen. Auch bei Bürgerbeteiligungen in beiden Städten habe es zahlreiche Vorschläge gegeben. Die Buga ist links und rechts des Rheins im Oberen Mittelrheintal in Rheinland-Pfalz und Hessen geplant (das Bild zeigt den Rhein bei Kaub). Die dortigen Kommunen hatten einer finanziellen Beteiligung an der Schau zugestimmt, die insgesamt 108 Millionen Euro kosten soll. lhe (bild: dpa)

