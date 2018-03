Platanen-Sanierung ab 2020

Anzeige

Darmstadt.Viele der 184 Platanen auf der Darmstädter Mathildenhöhe gehen langsam ein. Grund ist ein extrem verdichteter Boden, der sie nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff, Wasser und Nährstoffen versorgt. Wie der 1830 angelegte Hain vor dem Hochzeitsturm gerettet werden kann, will die Stadt mit Hilfe zweier neuer Gutachten entscheiden. Mit der Sanierung sei jedoch nicht vor 2020 zu rechnen, sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) gestern. Bis entschieden sei, wie es weitergeht, soll es in dem Hain keine Veranstaltungen mehr geben. Poller verhindern, dass Autos weiterhin Schaden anrichten.

Nach einem für die Unesco-Welterbebewerbung erstellten Gutachten sind etwa 100 der 184 Bäume so stark geschädigt, dass sie ersetzt werden müssen. Die Stadt geht in einer Untersuchung von 79 notwendigen Neupflanzungen aus. Vor allem in der Mitte des Hains seien die Bäume schlecht versorgt, sagt die Leiterin des Grünflächenamts, Doris Fath: „Sie siechen vor sich hin.“ Das Grünflächenamt habe bereits 2013 erfolglos versucht, den Boden mit einem Druckluftverfahren zu verbessern.

Wie der Boden saniert werden kann, soll jetzt ein Gutachten ergeben. Mit Ergebnissen sei nach der Sommerpause zu rechnen. Der Boden soll aufgegraben und genau untersucht werden. Das zweite Gutachten dreht sich um den Artenschutz in den Bäumen und ihren Höhlen und soll spätestens in einem Jahr vorliegen. Neue Platanen müssten in Baumschulen angezüchtet werden. Dicker als 30 bis 35 Zentimeter könne der Stammumfang einer Neupflanzung aber aus logistischen Gründen nicht sein.