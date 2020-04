Plattform hilft vernetzen

Stuttgart.Freiwillige Pflegekräfte außer Dienst können in der Corona-Krise über eine Plattform an Krankenhäuser sowie stationäre und ambulante Einrichtungen vermittelt werden, die Unterstützung benötigen. Einsatzbereite Pflegekräfte müssen auf der Plattform #pflegereserve Angaben zu ihrer Qualifikation, zu möglichen Einsatzbereichen und der gewünschten Arbeitszeit machen und sich registrieren. „Einrichtungen, die weitere Unterstützung benötigen, können anschließend durch Angabe ihrer Präferenzen mit den einsatzbereiten Menschen in Kontakt treten“, teilte das Sozialministerium am Donnerstag mit. Verhandelt werde dann außerhalb der Plattform. Die Einrichtungen sollen nach Angaben des Ministeriums von der kommenden Woche an ihren Bedarf melden können. Gesucht werden examinierte Alten-, Gesundheits- rund Krankenpflegerinnen und -pfleger sowie Pflegehelferinnen und -helfer und Angehörige pflegenaher Gesundheitsberufe. Betrieben wird die Plattform von der Bertelsmann Stiftung. lsw

