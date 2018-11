Platznöte und Verfall

Darmstadt.Kaputte Fenster, geschlossene Toiletten – und von der Decke tropft es: Ein Aufschrei von Architektur-Studenten der Technischen Universität (TU) Darmstadt hat den Blick auf sanierungsbedürftige Hochschulgebäude in Hessen gelenkt. Ebenfalls in Darmstadt und im Fachbereich Architektur, aber an der Hochschule, hatten Studierende bereits im Sommer gegen Raumnot aufgrund stark gestiegener Studierendenzahlen protestiert. Derzeit studieren 261 800 Menschen im Land – ein neuer Höchststand.

„Die Hochschulen platzen aus allen Nähten und müssten erweitert werden“, sagt der finanzpolitische Referent der Bildungsgewerkschaft GEW Hessen, Kai Eicker-Wolf. „Die Bausubstanz ist einfach schlecht.“ Zahlen zum „Investitionsstau“ gebe es allerdings nicht. Er wünsche sich dazu eine detaillierte Auflistung der Landesregierung.

Geld fließt kontinuierlich

Die Hochschulen in Frankfurt und Darmstadt für angewandte Wissenschaften sowie die Musikhochschule des Landes sehen auch dringenden Handlungsbedarf. Die größte und die kleinste Hochschule Hessens – die Frankfurter Goethe-Universität und die Hochschule Fulda – sind dagegen nach eigener Einschätzung gut ausgestattet. Die mittelhessischen Hochschulen haben zuletzt mehrere Neubauten erhalten, etwa die Uni Marburg eine neue Universitätsbibliothek. Bedarf gibt es aber weiterhin: Die Uni Gießen soll bis 2024 einen modernisierten Campus für die Geisteswissenschaften bekommen.

„Die hessische Landesregierung ist sich bewusst, dass es einen hohen Bedarf für Baumaßnahmen im Hochschulbereich gibt“, sagt die Sprecherin des Wissenschaftsministeriums, Alexandra Groth. Das Geld fließe kontinuierlich. Im langfristigen Planungsprogramm HEUREKA liege der Fokus gerade auch nicht auf Einzelvorhaben, sondern auf Gesamtkonzepten. Von 2008 bis 2026 seien vier Milliarden Euro bereitgestellt worden. Dazu kämen noch etliche hundert Millionen aus Sonderprogrammen.

Bundesmittel laufen 2019 aus

In den Forderungen der fünf Universitäten zur Landtagswahl heißt es dennoch: „Die bestehende Sanierungslücke an vielen Standorten, die wegen fehlender Mittel auch in absehbarer Zeit nicht behoben werden kann, bereitet besonders große Sorgen.“

Die Finanzierung für den Bauunterhalt reiche ebenfalls nicht. Angesichts der 2019 auslaufenden Mittel des Bundes werde dies in Zukunft noch schlimmer werden. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018