Politik macht Pause unterm Christbaum

Wiesbaden.Die Adventszeit ist für die meisten eine stressige Zeit. Volle Städte, voller Terminkalender und wildes Geschenksuchen kennen viele – auch die hessischen Landespolitiker bleiben davon nicht verschont. Bei den meisten kehrt erst am 24. Dezember Ruhe ein. Der Heilige Abend gehört den Liebsten, darin sind sich alle einig.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erinnert sich an seine schönste Kindheitserinnerung zu Weihnachten. Damals habe er durch ein Schlüsselloch gespäht, um den Weihnachtsbaum und darunter hoffentlich auch seine „heiß gewünschte“ Modelleisenbahn zu entdecken. „Als ich dann am Heiligen Abend endlich den Weihnachtsbaum sehen durfte, und natürlich die Modelleisenbahn, war ich glücklich“, erzählt er.

Das schönste Geschenk für die hessische SPD-Chefin und Fraktionsvorsitzende im Landtag, Nancy Faeser, war das erste Weihnachtsfest mit ihrem Sohn vor einigen Jahren. Bei den vielen Terminen vor Weihnachten finde sich hoffentlich noch Zeit und Muße, um sich um die Geschenke für ihn zu kümmern und auf die Festtage einzustimmen, sagt sie. In anderen Parteien finden sich Lesefreunde. So erhofft sich die Vorsitzende der Linksfraktion, Janine Wissler, „einige gute Bücher“ als Weihnachtsgeschenk. Gefragt danach, was sie beispielsweise Volker Bouffier schenken würde, antwortet sie: „Eine Uhr, damit seine Reden nicht immer zeitlich ausufern.“

Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) würde dem Ministerpräsidenten nichts materielles schenken, er denkt eher an ein paar anruffreie Tage. „Ich werde im Kabinett rumfragen, damit sich möglichst viele an diesem Geschenk beteiligen.“ Für Schäfer ist das Schönste an Weihnachten, Zeit mit der Familie verbringen zu können. An den Festtagen nerve ihn nur, dass man jedes Jahr solange darauf warten müsse.

Sozialminister Kai Klose (Grüne) wäre bei dem Sammelgeschenk für Bouffier wohl auf jeden Fall dabei. Er wünscht dem Ministerpräsidenten Zeit. Genauso wie für sich selbst, sagt Klose. Kurz vor Weihnachten hat er sogar noch einen Tag mehr zum Feiern: Am 23. hat der Minister Geburtstag. Als Kind sei das besonders hart gewesen, erinnert Klose sich. Ihm sei versprochen worden, dass er zwar nur ein Geschenk bekomme, aber dafür ein besonders großes. „Gefühlt war das natürlich nie so“, beschreibt Klose. Ansonsten erinnere er sich daran, dass er mit dem Schlitten zur Kirche rodelte.

Genervt vom Völlegefühl

Auch der AfD-Fraktionsvorsitzende Robert Lambrou verbindet Weihnachten mit Schlittenfahren. Immer wenn es geschneit habe, sei er mit dem Schlitten die Hügel in der Umgebung runtergerodelt. Heute sei es in seiner Familie Tradition, am ersten Weihnachtsfeiertag Grünkohl mit Pinkel und Mettwurst zu essen – eine westfälische Spezialität.

Den FDP-Fraktionsvorsitzenden René Rock nervt an Weihnachten nach eigenem Bekunden vor allem eines: das Völlegefühl nach dem Essen. „Aber weil alles so lecker schmeckt, isst man trotzdem weiter.“ lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.12.2019