Politikerin in Zug mit Metallstange angegriffen – Täter steigt in Mannheim aus

Karlsruhe/Mannheim.Nach dem Angriff auf eine Frau am Freitagnachmittag in einem Zug mit einer Metallstange sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls. Bei dem Opfer handelt es sich um die Politikerin und Aktivistin Jutta Ditfurth. Der Angreifer soll den Zug am Hauptbahnhof Mannheim verlassen haben.

Die 66-Jährige schrieb am Montag auf ihrem Facebook-Profil, sie sei in einem ICE auf der Fahrt vom Hauptbahnhof Frankfurt in Richtung Freiburg von einem jungen Mann mit einem Metallstock „zweimal schnell und mit voller Wucht von hinten auf den Kopf geschlagen“ worden sein.