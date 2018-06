Politischer Hindernisläufer

Anzeige

„Fühle mich unfair behandelt“

Reinhart ließ die Fraktion bewusst darüber abstimmen – nach dem negativen Votum blockierte er die Reform, was den vertragstreuen Strobl stark verärgerte. Heute sagt Reinhart, der Streit sei medial hochgezogen gewesen. „Ich fühle mich hier unfair behandelt, weil so getan wurde, also würde ich etwas gegen die Förderung von Frauen haben. Das stimmt nicht. Ich finde einfach nur, eine Liste ist das falsche Instrument.“ Zudem habe er in seinem Kreisvorstand immer auf einen entsprechenden Frauenanteil geachtet. Den CDU-internen Wettbewerb „Frauen im Fokus“ habe sein Kreisverband ebenfalls gewonnen. Im Gegensatz zum Landesvorstand wird es ihm in der Fraktion überwiegend als Stärke ausgelegt, dass er bei dem Thema Kurs gehalten hatte. Und wie ist sein Ansehen in der CDU-Fraktion? „Er vertritt unsere Interessen exzellent“, sagt ein Mitglied. Ein anderes erklärt, es stoße negativ auf, dass Reinhart sich stark in den Vordergrund dränge. „In Pressemitteilungen kommt fast immer nur er vor. Das stößt manchem Fachpolitiker sauer auf.“

„Deutschland beweg dich“ heißt das einzige Buch, das Reinhart in seiner langen politischen Laufbahn veröffentlicht hat. Das war 2005, also in der Phase, als er zunächst Finanzstaatssekretär war und danach als Europaminister die Interessen des Landes auf der Bühne in Brüssel vertrat. In dem Buch warnt Reinhart davor, dass Deutschland in einer globalisierten Welt den Anschluss verlieren könnte – und vor Verkrustungen in der Gesellschaft.

Mit Verkrustungen bekam Reinhart es auch zu tun, als er seine aktuelle politische Position übernahm: Als Fraktionschef der CDU-Parlamentarier, die nach ihrem Selbstverständnis eigentlich die stärkste Fraktion im Landtag sein müssten, dies aber seit 2016 nicht mehr sind. Reinhart nutzte das Vakuum beim Posten des Fraktionschefs nach der Niederlage bei der Landtagswahl 2016 geschickt – und setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen Willi Stächele durch. Durchhaltevermögen hatte Reinhart schon in jungem Alter – er war unter anderem Südwest-Meister im 3000-Meter-Hindernislauf. Heute ist er 62 Jahre alt und noch immer fit, geht Skifahren, wandert und besteigt Berge. „Ich kann seit 20 Jahren Größe 50 tragen.“

Wegen seiner farbigen Sakkos galt er früher zumindest optisch als Paradiesvogel, in fortgeschrittenem Alter hält er sich aber zunehmend an die Farbe Schwarz. Bei allem Polit-Stress scheint er mit zunehmendem Alter mehr auf seine Work-Life-Balance zu achten. „Man braucht eigene Freiräume.“ Und Zeit für die Familie, also für Frau Gabriele sowie Sohn und Tochter, die beide im Teenager-Alter sind. Was bringt die Zukunft? „Die CDU muss in Baden-Württemberg wieder die stärkste Partei werden“, sagt er.

