„Polizei hat den Fall sehr ernst genommen“

Wiesbaden.Seit fast vier Wochen sitzt Ali B. als mutmaßlicher Mörder der 14-jährigen Susanna aus Mainz in Untersuchungshaft. Nun gibt es neue Vorwürfe gegen den 21-Jährigen. Und auch der Zeuge, der den Ermittlern den entscheidenden Hinweis auf Ali B. gab, wurde wegen Vergewaltigungsverdachts in Untersuchungshaft genommen. Das Wichtigste zum Stand der Ermittlungen:

Um welche Vorwürfe geht es derzeit?

Der Mord an Susanna: Susanna aus Mainz starb am Abend ihres Verschwindens (22. Juni) oder in der folgenden Nacht. Ali B. hat vor dem Ermittlungsrichter gestanden, die Jugendliche getötet zu haben. Eine Vergewaltigung bestreitet er aber.

Die mehrfache Vergewaltigung einer Elfjährigen: Ein elfjähriges Mädchen soll mehrfach vergewaltigt worden sein. Ali B. soll sich zweimal an ihr vergangen haben. Nach Angaben der Wiesbadener Staatsanwaltschaft stand der Iraker fünf Tage vor Susannas Verschwinden unter Verdacht.