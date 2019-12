Polizei kämpft gegen Verlust von Vertrauen

Frankfurt.Es war die Geburtsstunde des „Frankfurter Polizeiskandals“: Eine private Chatgruppe in einem Frankfurter Polizeirevier wurde vor einem Jahr bundesweit bekannt. Innerhalb dieser Gruppe sollen Hitler- und Hakenkreuzbilder sowie rechtsextremistische Karikaturen die Runde gemacht haben.

Die Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen zunächst sechs suspendierte Beamte waren nicht etwa durch Hinweise von Kollegen innerhalb der Dienststelle in Gang gekommen, sondern haben eine Vorgeschichte in den Morddrohungen, die die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz erstmals im August erhalten hatte. Ein Jahr nach Bekanntwerden des Falls sind noch viele Fragen offen.

Unbekannte hatten die Juristin und ihre Familie in einem Schreiben, das ihre Privatadresse enthielt, bedroht – die Adresse ist nicht öffentlich zugänglich. Unterzeichnet war das Drohschreiben mit „NSU2.0“. Basay-Yildiz war im Münchner NSU-Prozess Nebenklage-Anwältin von Familien der Opfer der rechtsextremistischen Terrorserie. „Für mich war klar, dass irgendwie ein Behördenapparat dahinterstehen musste“, sagte Basay-Yildiz vor einigen Wochen bei einer Veranstaltung am Rande der Frankfurter Buchmesse über die Droh-Post mit ihrer Privatadresse.

„Ich war geschockt“

Als sie dann aus Medienveröffentlichungen von den Ermittlungen gegen eine rechtsextreme Chatgruppe las, die durch eine Strafanzeige in Gang gekommen waren, wurde die Anwältin hellhörig, wandte sich erneut an die Polizei. Und tatsächlich: Bei den Ermittlungen zu ihrer Anzeige nach den Drohschreiben war festgestellt worden, dass die Privatadresse von einem Computer des Polizeireviers abgerufen worden war. Weitere Nachforschungen ergaben Hinweise auf die Chatgruppe. „Ich war geschockt, als ich es gehörte habe“, sagte Basay-Yildiz.

Wer die Drohschreiben verfasste und abschickte oder wer die privaten Daten abrief, ist weiterhin unbekannt. Mittlerweile ermittelt das Hessische Landeskriminalamt (LKA). Basay-Yildiz selbst äußert sich in den Medien nicht zu dem Fall. Die Vorstellung des Buches „Extreme Sicherheit“ über Rechtsradikale in den Reihen von Polizei und Justiz im Oktober wurde zu einem der seltenen öffentlichen Auftritte, bei denen die Juristin kurz in eigener Sache sprach.

Spezielle Seminare geplant

Der Beamte, der ihre Anzeige aufgenommen und Ermittlungen gegen eigene Kollegen eingeleitet habe, habe „völlig korrekt“ gehandelt, betonte sie. Sie frage sich aber, warum Vorgesetzte oder andere Kollegen nicht früher hellhörig geworden seien. „Warum ist es denn niemandem aufgefallen? Ich vertraue darauf, dass das LKA dem nachgeht. Ich vertraue darauf, dass das aufgeklärt wird. Es geht ja auch um das Vertrauen in die Institution Polizei.“

Weitere Nachforschungen führten hessenweit zu Ermittlungen gegen mittlerweile fast 40 Beamte – nicht im Zusammenhang mit den Drohschreiben, aber mit Vorfällen oder Kontakten, die Rechtsextremismus-Verdacht aufkommen ließen. Auch wenn es sich hier nur um einen sehr geringen Teil der hessischen Polizisten handelte, merkte auch die Politik auf.

Seitdem wurde im Frankfurter Polizeipräsidium eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um Lösungs- und Präventionsansätze zu erarbeiten, etwa eine Sensibilisierung polizeilicher Führungskräfte für negative Einstellungen und Tendenzen, hieß es.

Es soll mehr Seminare für interkulturelle Kompetenz geben, auch eine Intensivierung der Zusammenarbeit etwa mit Extremismusprävention werde geprüft. Problemfälle sollen künftig zudem früher erkannt werden. lhe

