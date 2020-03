Polizei meldet Hoch bei Aufklärungen

Frankfurt/Main.Die registrierte Kriminalität in Frankfurt ist leicht zurückgegangen. Die Zahl der festgestellten Fälle sank 2019 im Vorjahresvergleich um 2,8 Prozent auf 114 421. Die Aufklärungsquote liege auf einem Höchststand von 69,2 Prozent, sagte Polizeipräsident Gerhard Bereswill bei der Präsentation der Zahlen am Montag. „Wir leben in den sichersten aller Zeiten, die wir je hatten – in Deutschland und in Frankfurt“, bilanzierte Bereswill. Besonders erfreulich sei der Rückgang bei der Straßenkriminalität und bei den Wohnungseinbrüchen. Auffällig ist jedoch die Zunahme bei den versuchten oder vollendeten „Straftaten gegen das Leben“ – also Mord, Totschlag oder fahrlässige Tötungen –, die auf dem höchsten Niveau seit fast 30 Jahren liegen. Insgesamt wurden 78 Fälle registriert, das entspricht einem Zuwachs von 34,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In 21 Fällen sei es zur Vollendung gekommen, sagte der Leiter der Kriminaldirektion Hanspeter Mener. lhe

