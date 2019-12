Polizei mit neuen Autos

Mainz.Ab Sommer 2020 stehen der Polizei in Rheinland-Pfalz die ersten neuen Streifenwagen zur Verfügung. Der Auftrag für insgesamt 350 neue Einsatzfunkstreifenwagen ist am Freitag herausgegeben worden, teilte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitag in Mainz mit. Bereits bestellt wurde demnach eine neue Flotte an Mehrzweckfunkstreifenwagen, wie sie nach Angaben eines Sprechers beispielsweise für interne Dienstfahrten verwendet werden.

Die neuen Wagen müssen im Vergleich zu ihrem Vorgängermodell mehr Gewicht transportieren können. Der Grund: Als Konsequenz aus Terroranschlägen in Europa nach 2015 wurden neue Schutzausrüstungen mit Westen und Helmen angeschafft. Auch das Erscheinungsbild wird sich künftig etwas ändern. Dem Ministerium zufolge werden zusätzliche neongelbe Markierungen an den Autos angebracht, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Die neuen Audi A6 Avant ersetzen schrittweise die bisherige Flotte, die aus Audi A4 Avant besteht.

Auch in Baden-Württemberg gibt es 2020 neue Wagen. Dort sind dann Mercedes der E-Klassen vom T-Modell im Einsatz, wie das Innenministerium mitteilte. In Hessen sind hauptsächlich Opel Zafira im Einsatz. lsw/ham

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019