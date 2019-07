Polizei nimmt Patient fest

Offenbach.Nach dem Brand in einem Krankenhaus in Offenbach mit sechs teils schwer verletzten Menschen ist ein 39 Jahre alter Mann festgenommen worden. Er stehe unter dringendem Tatverdacht, das Feuer in seinem Zimmer in dem Anbau der Klinik gelegt zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. In dem Anbau befand sich die Psychiatrie des Krankenhauses. Der Mann sei gegen Mittag nach einer richterlichen Vorführung in eine andere Psychiatrie gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Es bestehe ein hinreichender Tatverdacht. Wie der Mann das Feuer legte, stehe noch nicht fest.

Ruß und Rauchgase

Das Feuer war am frühen Montagmorgen in einem Zimmer im Erdgeschoss, in dem der 39-Jährige untergebracht war, ausgebrochen. Das Zimmer brannte laut Polizei komplett aus, durch Ruß und Rauchgase seien auch die darüber liegenden zwei Etagen stark beschädigt worden. Die Polizei bezifferte den Schaden auf 100 000 Euro. „Das kann noch weiter hochgehen.“

Zur Schwere der Verletzungen gibt es unterschiedliche Angaben. Die Polizei berichtete von fünf Patienten und einem Feuerwehrmann, die sich Verletzungen zuzogen. Zunächst war von vier Schwer- und zwei Leichtverletzten die Rede. Vonseiten der Feuerwehr heißt es, vier Menschen seien lebensgefährlich verletzt worden, einer leicht. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.07.2019