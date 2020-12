Polizei nutzt Fußfessel kaum

Stuttgart.Sie wurde eingeführt als eine der zentralen Maßnahmen, um mögliche Terroranschläge schon im Vorfeld zu verhindern: Seit der Novellierung des baden-württembergischen Polizeigesetzes im Herbst 2017 besteht die Möglichkeit, Gefährder und deren Aufenthaltsorte mit elektronischen Fußfesseln zu überwachen. Die neue Regelung aus dem Haus von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) trat am 8. Dezember 2017 in Kraft. Aus der Antwort auf eine FDP-Anfrage an das Stuttgarter Innenministerium geht jedoch hervor, dass in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren lediglich ein Gefährder per elektronischer Fußfessel überwacht worden ist.

FDP-Rechtsexperte Nico Weinmann sieht hier einen Widerspruch zu den damaligen Absichten von Strobl. „Im Bereich des Polizeirechts führt die elektronische Fußfessel bislang ein Schattendasein. Bei der Einführung im Jahr 2017 pries Innenminister Strobl die elektronische Fußfessel als ein wichtiges Instrument bei der Vorbeugung von Terrorismus an“, betont Weinmann. Dass die elektronische Fußfessel gerade erst einmal zum Einsatz kam, sei mickrig.

Oft bei Sexualdelikten

„Dem Landesamt für Verfassungsschutz sind hunderte Gefährder aller Couleur bekannt, daher sollte man die elektronische Fußfessel öfter nutzen“, fordert Weinmann. Strobl habe sich damals sehr stark für die Erweiterung der Polizeibefugnisse um die Fußfessel eingesetzt und müsse „nun auch dafür Sorge tragen, dass die Möglichkeiten in relevanter Zahl genützt werden“, so Weinmann.

Während die Polizei im Südwesten kaum auf die Fußfesseln setzt, sieht das im Aufgabenbereich von Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) anders aus. Im Rahmen der Führungsaufsicht mussten seit 1. Januar 2015 insgesamt bereits 19 Häftlinge im Südwesten nach ihrer Entlassung aus der Haft eine elektronische Fußfessel tragen. „Alle Betroffenen hatten die gegen sie verhängte Freiheitsstrafen voll verbüßt. Anlasstaten waren in vier Fällen versuchte Tötungsdelikte, im übrigen Sexualdelikte“, schreibt Strobl in der Antwort auf die FDP-Anfrage.

Die elektronische Überwachung von Straftätern, die ihre Strafe verbüßt haben und aus rechtlichen Gründen zwingend entlassen werden müssen, ist im Südwesten im Nachgang bundesrechtlicher Änderungen seit 2011 möglich. Am häufigsten kommen elektronische Fußfesseln bei Ausführungen von Gefangenen vor, also wenn Häftlinge während ihrer Gefängnisstrafe in Begleitung von Justizvollzugsbeamten Ausgang haben. Obwohl diese Möglichkeit im Südwesten erst seit 1. August 2019 im Zuge eines Projektes besteht, wurden elektronische Fußfesseln bei Ausgängen von Inhaftierten – hier handelt es sich in der Regel um Menschen mit lebenslangen Freiheitsstrafen oder um besonders gefährliche Personen – bereits in 264 Fällen eingesetzt.

Nur in wenigen Haftanstalten

Laut der Antwort auf die FDP-Anfrage sind elektronische Fußfesseln bislang lediglich in elf Südwest-Justizvollzugsanstalten vorhanden. „Hier muss das Justizministerium rasch nachsteuern und dieses Mittel den Gefängnissen im gesamten Land zur Verfügung stellen“, fordert Weinmann.

Strobl erklärt, die Landesregierung wolle den Einsatz der elektronischen Fußfesseln nicht ausweiten. Um die Wirksamkeit bei der Überwachung von Gefährdern zu überprüfen, solle die 2017 in das Polizeigesetz aufgenommene Regelung spätestens „fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten“ evaluiert werden. Bei der jüngsten Novellierung des Südwest-Polizeigesetzes im September dieses Jahres wurden an der Fußfessel-Regelung keine Änderungen vorgenommen.

