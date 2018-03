Polizei sucht nach Zeugen

Anzeige

Wetzlar.Nach dem schweren Lkw-Unfall auf der A45 mit drei Toten sucht die Polizei nach Zeugen. Der Fahrer des Lastwagens hatte am Samstagmorgen aus bisher ungeklärten Gründen die Mittelleitplanke durchbrochen und auf der Gegenfahrbahn einen Kleinbus gerammt. Zwei Männer starben noch am Unfallort. Ein dritter Mann erlag in der Nacht im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zwei weitere Menschen im Alter von 24 und 28 Jahren wurden schwer verletzt. Zur Rekonstruktion des Unfalls rufen Polizei und Staatsanwaltschaft Zeugen auf, die am Samstag gegen 9.30 Uhr auf der A45 bei Wetzlar in Richtung Dortmund oder in Richtung Hanau unterwegs waren und den Unfall beobachtet haben. lhe