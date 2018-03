Polizei verschärft Jagd auf Raser

Anzeige

Kassel.Vorsicht, Blitzer! Die Polizei sagt Rasern in Hessen noch stärker den Kampf an. In diesem Jahr sollen fünf weitere sogenannte Enforcement Trailer angeschafft werden, wie die Zentrale Bußgeldstelle (ZBS) gestern in Kassel verriet.

Die Geräte ähneln abgestellten Fahrzeuganhängern am Straßenrand. Unter der gepanzerten Außenhülle befindet sich die Technik zur Tempoüberwachung. Die mobilen Blitzer können ohne viel Aufwand ihren Standort wechseln, so können Autofahrer sich nicht darauf einstellen – anders als bei Starenkästen und Blitzersäulen.

Zwei solcher Trailer hat die Polizei in Hessen schon in Betrieb. Sie standen bereits unter anderem auf der Autobahn 66 (Frankfurt-Fulda) und auch schon auf der A7 und A4. Die Blitzer sind sehr effektiv und liefern im Durchschnitt 7000 Treffer pro Woche, wie die Bußgeldstelle mitteilte. Die beiden Trailer zählen damit zu den produktivsten Blitzern in Hessen.