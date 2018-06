Polizei will Videostreifen gegen Raser

Anzeige

Wiesbaden.Die hessische Polizei rüstet im Kampf gegen Motorrad-Raser auf. Ab sofort machen Beamte mit sechs zivilen Motorrädern Jagd auf rücksichtslose Biker, wie das Innenministerium gestern in Wiesbaden mitteilte. Das Besondere an den Polizei-Motorrädern: Sie sind mit einer hochauflösenden Frontkamera ausgestattet. Das Pilotprojekt „Videostreifen-Krad“ läuft zunächst bis Oktober 2018. „Krad“ steht für „Kraftrad“.

„Wir werden den Druck in der Motorradfahrerszene erhöhen“, kündigte Innenminister Peter Beuth (CDU) an. Im vergangenen Jahr sei jeder vierte Verkehrstote ein Motorrad- oder Rollerfahrer gewesen. „Das Risiko, auf zwei Rädern zu Schaden zu kommen, ist viel größer als auf vier.“ 2017 war die Zahl der getöteten motorisierten Zweiradfahrer im Vergleich zum Vorjahr um sieben auf 55 gestiegen. An beliebten Motorradstrecken wie dem Edersee, dem Vogelsberg und im Odenwald beschwerten sich viele Bürger über Motorrad-Raser. In Hessen sind seit 2017 zwölf Videostreifen auf vier Rädern im Einsatz. Sie werden schwerpunktmäßig eingesetzt, wenn Autofahrer nach einem Unfall die Rettungsgasse blockieren. lhe