„Polizei wirkte rat- und planlos“

Stuttgart.Es sind Szenen und Bilder, die noch zehn Jahre danach heftige Emotionen auslösen: Schüler, die von Polizisten von Wasserwerfern herabgezerrt werden; Polizisten, die von Menschenknäueln eingezwängt sind; tropfnasse Rentner mit fassungslosen Mienen. Der „Schwarze Donnerstag“, bei dem am 30. September 2010 Polizeihundertschaften im Stuttgarter Schlossgarten gegen Tausende demonstrierende Stuttgart-21-Gegner vorgingen, ist der Tiefpunkt im Widerstand um das umstrittene Milliardenprojekt.

Zum zehnten Jahrestag am Mittwoch erinnert im Stuttgarter Stadtpalais eine kleine Multimedia-Ausstellung an den Tag und die Vorgeschichte von Projekt und Protest. Es sind kaum mehr als drei kurze Filme, die die Ereignisse beleuchten, dazu ein paar Erinnerungsstücke aus der Protestszene. Aber der Gewalt dieser Bilder aus dem Schlossgarten kann man sich kaum entziehen.

Dramatische Bilder

Einer, der den Tag und die Nacht, in der die Baumfällarbeiten für die Stuttgart-21-Baugrube begannen, miterlebt hat, ist der Stuttgarter Bild- und Konzeptautor Andreas Langen (kleines Bild). Der Fotograf begleitet im Auftrag des Stuttgarter Stadtmuseums mit seinem Partner Kai Loges von der Agentur „die arge lola“ den Protest von Anfang an. ,,Wir haben eine dokumentarische Rolle, es geht um Zeitzeugenschaft“, sagt Langen.

Auch ihm sind zehn Jahre danach die Emotionen noch immer anzumerken. „Es fing damit an, dass ich morgens zu der Schülerdemo in der Innenstadt gegangen bin, etwa 2000 Schüler, das war visuell mal etwas anderes als die üblichen Demonstranten.“ Während der Schülerdemo hatte der organisierte Protest der Stuttgart-21-Gegner per SMS Alarm ausgelöst und dazu aufgerufen, in den Schlossgarten zu kommen – bevor die Polizeikräfte Absperrungen errichten konnten. Denn ab Mitternacht durften die Bäumegefällt werden. „Auch die Schüler erreichte die Info, und alle bewegten sich zum Schlossgarten“, so der Fotograf.

Es waren Tausende, die dem Aufruf folgten. Zeitgleich fuhren Polizeifahrzeuge und Wasserwerfer in den Schlossgarten. „Die Polizei wirkte auf mich rat- und planlos – weder die Richtung von Polizei noch der Menschenmenge war klar. Das alles machte den Eindruck eines Happenings auf mich“, sagt Langen. „Und es war auch irgendwie bizarr und surrealistisch, all die Einsatzkräfte in Schutzkleidung, dazwischen die bunte Menge.“

Mehrere Stunden sei das so gewesen. An welchem Punkt die Stimmung dann gekippt sei, habe er im Getümmel nicht mitbekommen. Nur dass immer mehr Absperrungen errichtet wurden und versucht wurde, die Menge zurückzudrängen. „Es war irrsinnig laut und unübersichtlich“, erzählt Langen.

Schweigemarsch am Mittwoch

Der Fotograf fand sich plötzlich auf der Polizeiseite der Absperrungen wieder. „Auf einmal gingen die Wasserwerfer los, man sah nasse Menschen und Leute, die weggetragen wurden, denen die Augen ausgespült wurden. Das war dann nicht mehr lustig. Man hat gesehen, dass das richtig wehgetan hat“. Ihm sei gleich klar geworden, welche Dimension der Einsatz haben würde. „Da waren ja viele Tausend Menschen im Schlossgarten.“ Irgendwann sei der polizeiliche Vormarsch beendet gewesen, das Areal mit den zu fällenden Bäumen abgesperrt. Als der erste der Bäume gefallen sei, der dort über 100 Jahre stand und dann in ein paar Sekunden gefällt wurde, seien ihm selbst die Knie weggeknickt. „Dieser Moment hat mich härter getroffen als die Szenen mit dem Wasserwerfer.“

In der Nacht fand der Fotograf keine Ruhe mehr, zu aufgewühlt war er. Und als am Samstag danach in Stuttgart Hunderttausende Menschen aus Protest gegen den Einsatz auf die Straße gingen, sagt Langen, sei ihm endgültig klar gewesen, welche politische Folgen die Schlossgarten-Ereignisse haben würden. „Ich wusste, das überlebt Mappus nicht.“ Ein halbes Jahr später wurde der CDU-Ministerpräsident Stefan Mappus abgewählt. Seitdem regieren die Grünen. Und was hat dieser Tag für ihn in der Rückschau mit der Stadt gemacht? ,,Er hat in der Bürgerschaft große Verbitterung und einen heftigen Schaden an der demokratischen Kultur hinterlassen“, glaubt Langen. „Der Frust ist bei vielen groß darüber, dass das System ebenso unbeweglich wie stabil ist, dass die Politik macht, was sie will, und Protest nichts bewirkt. Das rumort bei vielen.“ Auch bei ihm. Am Schweigemarsch zur Erinnerung an den „Schwarzen Donnerstag“ wird Andreas Langen mitgehen.

