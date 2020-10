Polizist bei Verschwörungsbewegung QAnon aktiv

Stuttgart.In der baden-württembergischen Landesverwaltung gibt es Unterstützung für die Verschwörungstheorien-Bewegung QAnon. Besonders heikel ist, dass es sich hier um einen Polizeivollzugsbeamten handelt. Dies geht aus der Antwort auf eine Anfrage des FDP-Rechtsexperten Nico Weinmann an das Landesinnenministerium hervor.

„Konkret handelt es sich dabei um einen Polizeivollzugsbeamten, der in der Verwaltung einer Polizeidienststelle tätig ist“, schreibt Andreas Schütze, Amtschef im Stuttgarter Innenministerium, in der Antwort auf die Anfrage, die dieser Redaktion vorliegt. Schütze erklärt weiter, der bekannte Umfang des Engagements des Polizisten umfasse „das Veröffentlichen und Teilen von Beiträgen in sozialen Medien, die mit QAnon in Verbindung stehen“. Zudem habe der Polizist einen QAnon-Aufkleber auf seinem Auto. Sein Fall werde jetzt überprüft, so Schütze weiter.

Die Verschwörungstheorie-Bewegung QAnon stammt aus den USA, wo sie viele Anhänger hat. Im Zentrum der Ideologie steht die Behauptung, es gebe eine satanistisch-pädophile Bewegung, an der elitäre Kreise aus Politik und Gesellschaft beteiligt seien.

Verfassungsschutz nicht involviert

Es werden zahlreiche Prominente der QAnon-Bewegung zugeordnet – in Deutschland unter anderem der Mannheimer Popsänger Xavier Naidoo. Hinter der Verschwörungstheorie steckt offenbar ein hochrangiger Regierungsbeamter von Donald Trump. Seine Theorie lautet, der US-Präsident sei auserkoren, diesen internationalen Pädophilenring zu zerschlagen.

