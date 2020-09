Polizisten mit Flaschen beworfen

Die Frankfurter Polizei bekam es zwei Mal mit Menschenhorden zu tun. © dpa

Frankfurt.Mit Steinen, Glasflaschen und Gläsern sollen Dutzende Menschen Polizisten im Frankfurter Kneipenviertel Alt-Sachsenhausen beworfen haben. Ein 37 Jahre alter Polizist wurde demnach im Gesicht getroffen und verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er habe im Krankenhaus behandelt werden müssen. Auch eine 24-jährige Beamtin wurde demnach von einer Flasche getroffen, blieb aber unverletzt. Die Polizei nahm drei Männer vorläufig fest.

Die Polizisten waren am frühen Sonntagmorgen wegen eines Streits zwischen einem Wirt und mehreren Gästen auf ein Lokal aufmerksam geworden. Den Angaben zufolge sollen sich knapp 50 Menschen vor dem Lokal zusammengerottet und lautstark gegen die Polizei skandiert haben. Sie sollen den Beamten nach dem Einsatz gefolgt sein und sie mit Gegenständen beworfen haben. Dabei hatte die Polizei nach eigenen Angaben versucht, die Angreifer mit Pfefferspray zurückzudrängen. Daraufhin seien weitere Flaschen geflogen, hieß es. Die Polizei habe den Vorfall teilweise gefilmt, es gebe außerdem Zeugen.

Vorläufige Festnahme

Ein 33-Jähriger, der sich laut Polizei als „Aufwiegler“ besonders hervorgetan haben soll, wurde vorläufig festgenommen. Er sollte am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Zwei 18 Jahre alte Männer seien wegen fehlender Haftgründe wieder freigelassen worden, hieß es.

Auch ein weiterer Polizeieinsatz eskalierte. Die Beamten kontrollierten nach eigenen Angaben in der Nacht zum Sonntag einen 26 Jahre alten Mann, der an ein Gebäude in der Innenstadt pinkelte. Ein 35-Jähriger habe die Kontrolle gestört und sei die Polizisten mit Sätzen wie „Ihr scheiß Rassisten!“ oder „Nur, weil ich schwarz bin“ angegangen. Der Mann habe mehrere Platzverweise nicht befolgt. Da er den Angaben zufolge keinen Ausweis dabei hatte, sollte er zu einem Polizeirevier gebracht werden.

Eine Augenzeugin habe deshalb laut zu schreien begonnen, in kurzer Zeit hätten sich 150 Menschen versammelt. Die Frau habe versucht, andere gegen die Polizei „aufzustacheln“ und die Beamten unter anderem als „Rassisten“ bezeichnet. Am Ende habe sie noch versucht, die Abfahrt des Polizeifahrzeugs zu verhindern. Der 35-Jährige wurde zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam gebracht. lhe

