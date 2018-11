Polizisten mit Smartphones

Ingelheim.Neue Mobiltelefone, Notebooks und eigens entwickelte Apps sollen die Arbeit der rheinland-pfälzischen Polizei effektiver machen. Tausende Geräte werden in den kommenden Jahren im ganzen Land verteilt, bald soll jeder im Streifendienst tätige Beamte ein Smartphone haben. In Ingelheim übergab Innenminister Roger Lewentz (SPD) gestern die ersten dieser Mobiltelefone an die dortige Polizeiinspektion. Die hatte mit anderen fünf Dienststellen bei einem Test mitgemacht.

Polizeichat und digitale Kontrolle

Der tägliche Umgang mit Smartphones und Apps sei für viele Menschen längst Alltag, für die Polizei aber aufgrund der besonderen Sicherheits- und Datenschutzanforderungen eine Herausforderung, sagte Lewentz. Die Systeme müssten abhörsicher sein. Nun würden sie das Arbeiten deutlich verbessern.

Auf den Smartphones ermöglicht unter anderem ein Messenger, eine Art polizeiinterner Chatdienst, den Austausch von Nachrichten, Fotos und Videos. Eine weitere App soll Personenkontrollen beschleunigen, indem mobil auf Daten des Einwohnermeldesystems zugegriffen werden kann. Auch Unfälle sollen digital schneller aufgenommen werden können.

Bis 2021 sollen landesweit rund 4800 Smartphones und 500 Notebooks im Einsatz sein. Die Kosten dafür belaufen sich auf insgesamt 7,5 Millionen Euro. lrs

