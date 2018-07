Positiver Trend setzt sich fort

Anzeige

Mit 156 550 arbeitslosen Männern und Frauen gab es in Hessen im Juli knapp 4600 mehr als im Juni, aber auch fast 12 800 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Unter dem Strich wies der Juli 2018 mit einer Quote von 4,6 Prozent die niedrigste Arbeitslosigkeit in diesem Monat seit 1992 aus. lsw/lrs/lhe

