Positiver Trend setzt sich fort

Stuttgart/Mainz/Frankfurt.Auf Hessens Arbeitsmarkt ist der Winter schon wieder vorbei. Nach einem Anstieg im Januar ist die Zahl der Arbeitslosen im Februar bereits wieder gesunken. Sie ging vom Vormonat um knapp 1200 auf 155 679 Männer und Frauen zurück, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur gestern in Frankfurt berichtete. Das war die niedrigste Zahl in einem Februar seit 1981 und entsprach einer unveränderten Quote von 4,6 Prozent.

Vor einem Jahr hatte es 10 349 Arbeitslose mehr gegeben bei einer Quote von 5,0 Prozent. Im Frühjahr geht die Arbeitslosenzahl üblicherweise weiter zurück. Die Regionaldirektion warnte aber davor, dass die Dynamik bei Neueinstellungen nachlassen könnte. Direktionschef Frank Martin nannte gesunkene Stellenzugänge aus den Unternehmen, weniger Leiharbeiterbeschäftigung und frühzeitige Arbeitslosenmeldungen als mögliche Anzeichen.

Nach dem Anstieg zu Jahresbeginn ist die Arbeitslosigkeit auch in Baden-Württemberg etwas zurückgegangen. 196 644 Menschen waren ohne Job. Das waren knapp 5000 oder 2,2 Prozent weniger als im Januar. Zudem sei es der niedrigste Wert in einem Februar seit 1998 gewesen, sagte der Chef der Regionaldirektion, Christian Rauch.

Ausbildung beendet

Besonders stark sei die Zahl der Langzeitarbeitslosen zurückgegangen. Unter jungen Leuten nahm die Arbeitslosigkeit leicht zu. Das liege daran, dass viele ihre Ausbildung beendet hätten und nun einen Arbeitsplatz suchten.

Auch die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist leicht zurückgegangen – und unter das Vorjahresniveau gesunken. Rund 101 900 Frauen und Männer waren im Februar arbeitslos gemeldet – 5,3 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Die Betriebe meldeten 10 400 offene Stellen. Das waren 60 Prozent mehr als im Januar. Insgesamt waren 39 800 Stellen unbesetzt. lsw/lrs/lhe

Samstag, 02.03.2019