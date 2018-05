Postsendung auf dem Land soll bleiben

Anzeige

Mainz.Die rheinland-pfälzische Ampel-Koalition fordert die Deutsche Post dazu auf, an der Postzustellung vor allem auf dem Land nicht zu rütteln. Die Fraktionen von SPD, FDP und Grünen verlangen in einem Antrag, dass die Digitalisierung nicht zu Einschränkungen der Service-Qualität führen soll und die Post ihrer Aufgabe als Dienstleister weiter nachkommt. Sie warnen das Unternehmen auch, den Druck auf die Arbeitnehmer zu erhöhen. Der rheinland-pfälzische Landtag wird über den Antrag in der kommenden Woche beraten.

„Es gibt eine rechtliche Notwendigkeit der Deutschen Post AG, dass sie für die ländlichen Räume, für jede Gemeinde, für jeden Haushalt (...) jederzeit dieselben Dienstleistungen anbietet wie für jemanden, der in der Mainzer Neustadt lebt“, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer gestern in Mainz.

Die Koalition habe immer mehr den Eindruck, „dass die Deutsche Post AG sich aus dieser Notwendigkeit verabschieden möchte über Test- und Modellversuche“. Er nannte die Zustellung an drei Tagen pro Woche als Beispiel. Bei der Bundesnetzagentur hatte sich die Kritik an der Post gehäuft. Im vergangenen Jahr waren 6100 schriftliche Beschwerden eingegangen, das war etwa die Hälfte mehr als im Jahr zuvor. Die Hälfte der Beschwerden betrifft die Briefbeförderung und Briefzustellung. lrs