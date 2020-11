Potenzial auf der Schiene

Stuttgart.Weit mehr als zwei Dutzend stillgelegte Bahnstrecken in Baden-Württemberg haben nach einer Studie eine Chance, wegen einer erwarteten starken Nachfrage reaktiviert werden zu können.

„In vielen der stillgelegten Bahnstrecken steckt ein beträchtliches Potenzial. Das wollen wir heben“, sagte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart bei der Präsentation der Analyse. Die Baukosten würden vom Bund mit bis zu 90 Prozent gefördert, das Land beteilige sich an den verbleibenden Kosten. In der Machbarkeitsstudie hatte das Land untersuchen lassen, mit welchem Fahrgastaufkommen Region, Bahn und Land bei einer Reaktivierung alter Schienenstrecken rechnen können. Insgesamt wurden mehr als 40 stillgelegte Stecken geprüft.

Mit Reaktivierungen sollen sich steigende Passagierzahlen besser bewältigen lassen. In den vergangenen 25 Jahren sind dem Verband Allianz pro Schiene zufolge in Baden-Württemberg 178 Kilometer Eisenbahnstrecke für den Personenverkehr und 25 für den Güterverkehr freigegeben worden. lsw

