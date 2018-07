Privatschulen für Brexit gerüstet

Anzeige

Ife rechnete allerdings nicht damit, dass sofort ein Exodus aus London einsetzt, wenn der Brexit vollzogen wird. Viele Familien wollten meist nicht gleich umziehen, sagte sie. Angesichts des kurzen Flugs von London nach Frankfurt pendelten wohl eher erst einmal diejenigen, für die mit dem Brexit eine Verlagerung des Arbeitsplatzes verbunden sei –die Familie bleibe im gewohnten sozialen Umfeld zurück.

Allerdings würden internationale Schulabschlüsse nicht ausschließlich an Privatschulen angeboten, betonte Frank. „Wir weisen immer wieder auf die Qualität der öffentlichen Schulen hin.“ An fehlenden Sprachkenntnissen vor allem englischsprachiger Schüler müsse der Besuch einer öffentlichen Schule jedenfalls nicht scheitern. So gebe es Schulen mit bilingualem Unterricht und Schulen, die außer dem deutschen Schulabschluss auch international anerkannte Schulabschlüsse anbieten, sagte er. Je nach dem Einkommen der Eltern dürfte das auch nötig sein. Denn während an manchen Privatschulen ein Besuch bereits für 300 Euro monatlich möglich ist, kostet ein Schuljahr im weiterführenden Bereich der International School 19 000 Euro.

Auch unabhängig vom Brexit verzeichnen Schulen in privater Trägerschaft – ob nun deutsch oder international – einen Zuwachs. Über 46 900 Schüler besuchten nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Wiesbaden eine allgemeinbildende Schule in privater Trägerschaft. Im Vergleich zum Schuljahr 2016/17 entspricht das einem Zuwachs um 830 Kinder und Jugendliche oder 1,8 Prozent. Insgesamt besuchten im Herbst vergangenen Jahres Statistikern zufolge 7,5 Prozent aller hessischen Schüler allgemeinbildender Schulen eine Einrichtung in privater Trägerschaft. Vergleichsweise hoch seien dabei ihre Anteile in den Förderschulen und Gymnasien gewesen.

Kritik wegen dieser Entwicklung kommt von der Lehrergewerkschaft GEW. Sie fordert für Hessens Privatschulen eine gesetzliche Regelung zur Deckelung ihrer Gebühren. Gleichzeitig sollte auf diesem Weg die Befreiung dieser Kosten für Kinder aus bedürftigen Familien festgelegt werden.

