Proben für den Ernstfall

Anzeige

Gießen.Farbpatronen, Schutzwesten und laute Kommandos: In einem speziellen Ausbildungszentrum in Gießen trainiert die mittelhessische Polizei das schnelle Eingreifen bei Terroranschlägen und anderen Bedrohungslagen. „Wir müssen die Kollegen, die als erstes vor Ort sind, fit machen“, sagte Polizeivizepräsident Peter Kreuter gestern bei der Vorstellung des Zentrums. Fast 1000 Beamte aus Mittelhessen durchlaufen hier nach und nach dreitägige Übungseinheiten, rund ein Drittel hat den Kurs bereits absolviert.

Hessenweit machen Polizisten solche „Notinterventionstrainings“ an verschiedenen Standorten. Das Land rief das Konzept 2016 ins Leben, als Reaktion auf Terroranschläge wie in Belgien und Frankreich. „Die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus stellt nach wie vor die größte Gefahr dar“, erklärte Innenminister Peter Beuth (CDU). Nach Angaben seines Ministeriums wurden in Hessen bislang insgesamt fast 3200 Beamte geschult. Zum Schutz dieser „Notinterventionsteams“ seien rund 1800 Pakete mit Sicherheitsausrüstung wie Helme, Schutzwesten und Erste-Hilfe-Sets verteilt worden.

Teams kämpfen sich durch

In den Trainingszentren sollen die Polizisten realitätsnah lernen, wie sie schnell und effektiv beispielsweise Terroristen außer Gefecht setzen können. In Gießen haben die Beamten dafür einen Parcours aufgebaut. Hier spielen sie verschiedene Szenarien möglicher Einsätze durch. Holzwände formen Gänge und Räume, die immer wieder verändert werden können.