Probleme bei Erziehung steigen

Wiesbaden.Die Betreuung und Beratung von Familien mit Erziehungsproblemen spielt in Hessen eine immer größere Rolle. Rund 16 700 junge Menschen waren 2017 in einer Pflegefamilie oder einer betreuten Einrichtung untergebracht, wie das Statistische Landesamt gestern in Wiesbaden mitteilte.

Die Zahl erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent. Ein Drittel der Betroffenen (5200) lebte in einer Pflegefamilie (Vollzeitpflege) und zwei Drittel (11 500) in einem Heim oder einer betreuten Wohngruppe.

Mangelhafte Kompetenz

Die Anzahl der – meist jüngeren – Kinder, die in einer Pflegefamilie betreut wurde, nahm um 5,9 Prozent zu, wie das Landesamt mitteilte. Dagegen wurden im Vergleich zu 2016 etwa ein Prozent weniger Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in einem Heim untergebracht.

Zu den häufigsten Gründen dafür, dass ein Kind in eine Pflegefamilie kam, zählte 2017 laut Landesamt die eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern (38 Prozent). Rund ein Drittel aller Betroffenen waren nicht ausreichend versorgt, bei 30 Prozent war das Kindeswohl gefährdet. Rund die Hälfte der Kinder und Jugendlichen hatten zuvor bei nur einem Elternteil gelebt.

Die Zahl der Erziehungsberatungen für Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigte stieg nach Angaben der Statistiker um acht Prozent auf 31 700 Fälle. Der häufigste Beratungsgrund sei im vergangenen Jahr die Belastung der Kinder und Jugendlichen durch familiäre Konflikte gewesen.

In sechs von zehn Fällen hätten dabei die Jugendämter und Erziehungsberatungsstellen vorrangig die Eltern oder Erziehungsberechtigten beraten.

Neben der Erziehungsberatung gibt es etwa auch Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen und Maßnahmen zur Erziehung in Heimen oder betreuten Wohnformen. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.11.2018