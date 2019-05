Prognose: Grüne gewinnen Kommunalwahl in den drei größten Städten

Stuttgart/Karlsruhe.Große Gewinne bei der Kommunalwahl für die Grünen, schwere Verluste für CDU und SPD: Nach einer Prognose des SWR verschieben sich die Mehrheitsverhältnisse in den drei größten Städten Baden-Württembergs deutlich.

In Stuttgart werden die Grünen demnach stärkste Kraft mit 29,5 Prozent (plus 5,5 Punkte). Die CDU stürzt auf 18,0 Prozent ab (minus 10,3 Punkte), die SPD kommt auf 12,0 Prozent (minus 2,3). Die FDP erreicht 7,5 Prozent (plus 1,6), die Linke 6,0 Prozent (plus 1,5) und die AfD 5,0 Prozent (plus 0,3). Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) reagierte erfreut auf die Zahlen: "Richtig happy bin ich. Ich glaube, dass das Thema Klimaschutz, Artenvielfalt, Fahrradverkehr - die richtigen grünen Themen, dass die uns nach oben gebracht haben."

In Karlsruhe erreichen die Grünen nach der Prognose 33,5 Prozent (plus 13,6 Punkte). Die CDU liegt nur noch bei 15,0 Prozent (minus 11,7), die SPD bei 14,5 Prozent (minus 7,4). Die Linke kommt auf 9,5 Prozent (plus 4,4), die AfD auf 5,0 Prozent (minus 0,6).

In Mannheim geht die Prognose von 26,5 Prozent für die Grünen aus (plus 10,2). Die CDU erreicht demnach 18,0 Prozent (minus 8,1) und die SPD 19,5 Prozent (minus 7,8). Die FDP kommt auf 6,5 Prozent (plus 2,0), die AfD auf 10,5 Prozent (plus 2,7).

Die Wahlbeteiligung könnte in den drei Städten der Prognose zufolge deutlich höher als 2014 sein. Für Stuttgart und Karlsruhe wird mit rund 58 Prozent gerechnet, in Mannheim mit etwa 46 Prozent.

Bei den Kommunalwahlen in den 1101 Südwest-Gemeinden konnten die Wähler ihre Stimmen an die Kandidaten für den Gemeinderat vergeben. Zudem wurden in rund 400 Gemeinden die Mitglieder der Ortschaftsräte bestimmt, und in 35 Landkreisen stand die Wahl der neuen Kreistage an. Im Raum Stuttgart wählten die Bürger auch die Mitglieder der Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart. Die Auszählung für die Kommunalwahlen soll mehrere Tage dauern.

Bei den Kommunalwahlen 2014 hatte die CDU landesweit 28,3 Prozent der Stimmen erreicht. Die SPD kam auf 17,7 Prozent und die Grünen auf 11,5 Prozent der Stimmen. Die FDP erreichte 3,7 Prozent, die Linke 1,7 Prozent und die AfD 1,5 Prozent. 31,4 Prozent der Stimmen entfielen landesweit auf die verschiedenen Wählervereinigungen.

Bei den Kreistagswahlen 2014 kam die CDU auf 34,7 Prozent, die SPD auf 18,2 Prozent und die Grünen auf 13,2 Prozent. Die FDP erhielt 4,8 Prozent, die Linke 2,0 Prozent und die AfD 0,9 Prozent.