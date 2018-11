Prognosen für 2019 gut

Frankfurt.Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im November weiter gesunken. 144 089 Männer und Frauen waren arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gestern mitteilte. Das waren 12 352 weniger als ein Jahr zuvor und 3032 weniger als im Oktober 2018. Gemessen an der Arbeitslosenzahl war dies der beste November seit 1992. Die Arbeitslosenquote sank binnen Monatsfrist um 0,1 Punkte auf 4,3 Prozent. Das ist die niedrigste Quote in einem November seit 1980.

Rückgang erwartet

Für die Wintermonate Dezember und Januar erwartet die Arbeitsagentur saisonbedingt zwar einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Insgesamt seien die Aussichten aber gut: Dank der starken Konjunktur und dem Zuwachs der Erwerbstätigen werde die Arbeitslosigkeit im kommenden Jahr im Schnitt auf 142 400 Menschen sinken, erklärte die zur Bundesagentur für Arbeit gehörende Einrichtung in Frankfurt. Das sei ein Rückgang von 7,5 Prozent gemessen an 2018.

Auch am rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt geht die gute Entwicklung weiter: Insgesamt waren im November im Land 90 900 Menschen ohne Job. Das waren 1100 weniger als im Oktober und 6300 weniger als im November 2017. Die Arbeitslosenquote für diesen November lag bei 4,1 Prozent. In Baden-Württemberg bleibt die Zahl der Erwerbslosen auf einem niedrigen Stand von drei Prozent. Die absolute Zahl der Arbeitslosen ging zurück auf 184 983 nach 186 343 Menschen einen Monat zuvor. Gegenüber dem Vorjahr war das ein deutlicher Rückgang um 12 750. lhe/lrs/lsw

