Programm für historisches Volksfest steht

Stuttgart.Mit einem historischen Volksfest auf dem Schlossplatz feiert Stuttgart im Herbst ein Doppeljubiläum: 200 Jahre Wasen und 100. Landwirtschaftliches Hauptfest. Das Fest mit der Kulisse von zwei Schlössern soll die 200-jährige Geschichte des nach der Münchner Wiesn größten deutschen Volksfests lebendig werden lassen, kündigten die Veranstalter gestern an. Seiltanzkunst wird zu sehen sein, Gauklertruppe oder Kasperletheater. Eine 120 Jahre alte Hutwurfbude bringt zudem ein authentisches Stück Volksfestgeschichte auf den Schlossplatz. Die historische Ausgabe startet kurz vor dem 173. Cannstatter Volksfest (28. September bis 14. Oktober) am 26. September und dauert bis zum 3. Oktober. Das 100. Landwirtschaftliche Hauptfest beginnt am 29. September und endet am 7. Oktober. lsw (Bild: lsw)