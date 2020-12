Projekt nur politisch flankiert

Stuttgart.Die frühere Spitzenbeamtin im Wirtschaftsministerium, Stefanie Hinz (Bild), hat jegliche Verantwortung für die Affäre um die millionenschwere Finanzierung des Expo-Pavillons in Dubai zurückgewiesen. „Ich habe nicht eigenmächtig gehandelt“, sagte sie als Zeugin vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags in Stuttgart. Sie war einst Abteilungsleiterin Strategie, Recht, Europa und Außenwirtschaft im Haus von Ressortchefin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Diese hatte bei ihrer Vernehmung Fehler ihres Ressorts eingestanden.

Hinz ist heute als Landespolizeipräsidentin tätig. Die Spitzenbeamtin sagte, der geplante Pavillon sei im Wirtschaftsministerium kein Leuchtturmprojekt gewesen. Für das Chaos bei dem Vorhaben machte sie die privaten Macher verantwortlich. Das Wirtschaftsministerium habe das Projekt nur politisch und protokollarisch flankiert. Erst nach der Vertragsunterzeichnung habe man erfahren, dass die Lizenz in Dubai auf das Land eingetragen worden sei und nicht auf die Projektgesellschaft.

Aktuell liegen die geschätzten Gesamtkosten für Bau und Betrieb des Pavillons sowie für die Expo-Teilnahme bei voraussichtlich 15 Millionen Euro. Den größten Teil davon wird das Land tragen, weil es in die Bresche gesprungen war, um das Projekt zu retten. Ursprünglich war man von Kosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro ausgegangen. Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland mit einem eigenen Pavillon in Dubai. Die Weltausstellung soll vom 1. Oktober 2021 bis Ende März 2022 stattfinden. lsw (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.12.2020