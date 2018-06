Projektkosten verdoppeln sich

Anzeige

Darauf lässt sich Untersteller nicht ein. In seiner Antwort vom August 2016 weist er darauf hin, dass in den 37 Millionen eine Risikovorsorge von 3,5 Millionen Euro enthalten ist. Deshalb gehe er von einer „soliden Planung“ aus und formuliert die Erwartung, dass die „Kosten nicht über die angegebene Grenze hinaus ansteigen werden“.

Nun fühlen sich die Christdemokraten kalt erwischt. Die neuerliche Kostensteigerung – eineinhalb Jahre nach Beginn der Bauarbeiten für das Besucherzentrum – auf 50 Millionen Euro hat Sitzmann in einer Kabinettsvorlage versteckt, in der es allgemein um Baukostensteigerungen in Zeiten der Hochkonjunktur ging. Als Gründe nennt das Amt Vermögen und Bau zum Beispiel die „komplexe Geometrie der Bauwerke“, die „aufwendige Baustelleneinrichtung“ mit zusätzlichen Kränen und „lange Wartezeiten auf Freigaben des Erdaushubs für Deponien“. Preistreibend wirken demnach auch „geänderte Anforderungen“, etwa die Pflicht zum Einsatz heimischer Weißtannen.

Zusätzlich empört die CDU-Abgeordneten das von Untersteller erst jetzt vorgelegte Betriebskonzept. Zusätzlich zu den vorhandenen elf Stellen werden danach 19 weitere Mitarbeiter für Besucherbetreuung, Hausmeister und Informationszentrum benötigt. Dadurch ergibt sich ein jährlicher Finanzbedarf von 1,75 Millionen Euro.

Die CDU-Leute Nemeth und Wald werten diese Informationen als eine „große, sich nicht ansatzweise abzeichnende Überraschung“. Mit ihrem ziemlich langen Fragekatalog begehren sie Auskunft über weitere Finanzrisiken, etwa durch den Bau der Parkplätze, das Wegenetz und die Hütten der Parkranger. Sitzmann soll auch Zahlen über die Ausgaben in Nationalparks anderer Bundesländer zum Vergleich liefern.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018