Promny kandidiert

Wiesbaden.Die hessische FDP plant einen Wechsel auf dem Posten des Generalsekretärs der Partei. Auf dem Landesparteitag am 6. April in Wetzlar wird der 38 Jahre alte Landtagsabgeordnete Moritz Promny (Bild) für dieses Amt kandidieren, wie der Landesvorsitzende Stefan Ruppert gestern in Wiesbaden ankündigte. Die bisherige Generalsekretärin Bettina Stark-Watzinger wird dafür als stellvertretende Landesvorsitzende antreten und damit voraussichtlich die Nachfolge Promnys in dieser Funktion antreten.

Mit der Personalrochade zieht die FDP sozusagen die Konsequenzen aus ihrem eigenen Erfolg: Nach der Rückkehr der Liberalen in den Bundestag waren Ruppert zum Parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion und Stark-Watzinger zur Vorsitzenden des Finanzausschusses in Berlin gewählt worden. Mit dem zeitaufwendigen Amt des Generalsekretärs in Hessen soll daher mit Promny wieder ein Landespolitiker betraut werden.

Der Unternehmer und Rechtsanwalt ist zugleich bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Wiesbadener Landtag. Er kündigte gestern an, er wolle dazu beitragen, die Partei wieder weiblicher zu machen und mehr Frauen mit politischen Ämtern zu betrauen.

Der seit 2014 als hessischer Parteichef amtierende 50-jährige Ruppert tritt auf dem Parteitag wieder als Landesvorsitzender an. Auch der andere stellvertretende Landesvorsitzende Jürgen Lenders aus Osthessen stellt sich in Wetzlar erneut zur Wahl. kn (Bild: FDP)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.03.2019