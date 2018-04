Protest gegen Englisch-Abi

Anzeige

Stuttgart.Schüler in Baden-Württemberg haben die Abiturprüfung im Fach Englisch als viel schwieriger im Vergleich zu den vergangenen Jahren kritisiert. Eine Petition mit dem Titel "Englisch Abitur 2018 Baden-Württemberg unfair!" hatte bis Sonntagnachmittag (Stand 14.30 Uhr) mehr als 24 800 Unterzeichner. Die Zahl stieg weiter. Die Kritik richtete sich vor allem gegen Aufgaben im verstehenden Lesen. "Zusammengefasst finden wir, dass das diesjährige Abitur nicht vergleichbar mit denen der letzten Jahre ist und fordern Sie auf, den Erwartungshorizont anzupassen und die genannten Aspekte bei der Bewertung zu berücksichtigen", heißt es am Ende des Schreibens.

Die Petition richtete sich an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Eine Sprecherin des Ministeriums sagte, dass die Behörde die Petition gründlich prüfen und sich später dazu äußern werde. Auch der Landesschülerbeirat (LSBR) hat den Protest gegen die Abi-Prüfung im Blick, wie der neue Vorsitzende Leandro Karst sagte.

Es sei auffällig, dass in den vergangenen Jahren bei der Prüfungsaufgabe stets Sachtexte vorgelegt worden seien - diesmal aber ein lyrischer Text. Abwarten will der LSBR jetzt erst die Korrekturen, wie Karst am Sonntag sagte. Wenn sich bei Vorliegen der Noten herausstellen sollte, dass der diesjährige Jahrgang deutlich schlechter abgeschnitten habe als die in den Vorjahren, dann gebe die Petition einen Anhaltspunkt, woran das gelegen haben könnte.