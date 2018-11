Protestwelle gegen Nahles

Stuttgart/Mannheim.Der Streit um die schlechte Platzierung der baden-württembergischen Europaabgeordneten auf der bundesweiten Kandidatenliste für die nächste Wahl ufert aus. Der Mannheimer SPD-Chef Stefan Fulst-Blei hat eine gemeinsame Aktion aller 43 Kreisvorsitzenden angestoßen, um den Protest gegen Parteichefin Andrea Nahles zu verschärfen. Die Funktionäre sollten alle Mitglieder auffordern, individuelle Protestmails an Nahles und die gesamte SPD-Spitze zu schicken. Um eine breite Streuung zu erreichen, lieferte das Anschreiben gleich die elektronischen Postfächer aller Vorstandsmitglieder mit. „Die Welle läuft“, freute sich Fulst-Blei gestern über regen Zuspruch.

Der Bundesvorstand hatte die Parlamentsvizepräsidentin Evelyne Gebhardt (Künzelsau) und den Mannheimer Abgeordneten Peter Simon auf den aussichtslosen Plätzen 25 und 28 der Kandidatenliste nominiert. Entgegen dem Votum aus Baden-Württemberg wurde die bisherige Generalsekretärin Luisa Boos als junge Frau auf Platz 15 vorgezogen. Am vergangenen Freitag war eine erste Aussprache der Kreisvorsitzenden mit Nahles gescheitert. Die Vorsitzende verzichtete danach auch auf ihren zugesagten Auftritt beim Landesparteitag. Mitte der Woche lotete SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel in Stuttgart Kompromissmöglichkeiten aus. Einzelheiten wurden aber nicht bekannt.

„Der Verlauf der Telefonkonferenz am Freitag hat gezeigt, dass die Parteispitze noch weitere Überzeugungsarbeit braucht“, begründet Fulst-Blei den großangelegten Protest. Wenn aus jedem Kreisverband sich 50 Mitglieder an der Aktion beteiligen würden, kämen 2000 Mails in Berlin an. Als „richtig und wichtig“ lobte SPD-Generalsekretär Sascha Binder die Aktion. pre

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018