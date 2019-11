Prozess bis März 2020 verlängert

Freiburg.Im Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vor einer Disco in Freiburg hat das Gericht zusätzliche Verhandlungstage bis Ende März nächsten Jahres terminiert. Grund sei die umfangreiche Beweisaufnahme, sagte ein Sprecher des Landgerichts Freiburg am Dienstag.

Der ursprüngliche Plan, den Ende Juni begonnenen Prozess bis Weihnachten beenden zu können, lasse sich nicht realisieren. Für 2020 seien bislang bis zum 27. März elf zusätzliche Prozesstage geplant. Ob diese ausreichten, sei noch unklar. Termine für mögliche Urteile gebe es noch nicht. Angeklagt sind elf Männer im Alter von 18 Jahren bis 30 Jahren, die meisten von ihnen Geflüchtete, wegen Vergewaltigung oder unterlassener Hilfeleistung. Ihnen wird zur Last gelegt, die 18-Jährige nachts vor einer Diskothek vergewaltigt oder ihr nicht geholfen zu haben. Sie bestreiten dies oder schweigen zu den Vorwürfen. Am Dienstag sagten vor Gericht unter anderem Polizisten aus, die die 18-Jährige am Morgen nach der Tat vernommen hatten. Die Angaben der jungen Frau zur Tat könnten laut der Beamten als glaubwürdig eingestuft werden. lsw

