Prozess gegen Familie wegen versuchten „Ehrenmords“

Ravensburg.Mit drei Messern wurde die 17-jährige Alaa W. so schlimm zugerichtet, dass selbst die sachlich-nüchtern gehaltenen Ausführungen der Staatsanwaltschaft Grauen im Gerichtssaal erregen. Die vier Angeklagten – ihr Ehemann, ihr Bruder und die Eltern – wirken dagegen regungslos. Seit gestern müssen sie sich vor dem Landgericht Ravensburg dafür verantworten, dass Alaa W. Ende Februar mit etlichen Schnitten und Stichen in der elterlichen Wohnung in Laupheim bei Biberach um ein Haar getötet worden wäre – samt Baby in ihrem Leib.

Von einem Mordanschlag „aus niedrigen Beweggründen“ spricht Staatsanwalt Florian Steinberg. Aus der Sicht der vier Angeklagten – ihr Mann stammt aus Syrien, der Vater aus dem Libanon, die Mutter und der Bruder wurden wie sie selbst in Libyen geboren – habe die junge Frau die Familienehre beschmutzt, dafür habe sie getötet werden sollen.

Die nach islamischem Recht verheiratete 17-Jährige habe sich in einen anderen Mann verliebt. Sie sei zudem schwanger gewesen. Ohne zu wissen, ob von ihrem 17 Jahre älteren Mann oder von dem neuen Freund. Zwei Wochen nach der Bluttat hatte der Vater auf die Scharia verwiesen: „Wenn eine verheiratete Frau eine Beziehung führt und der islamische Richter sie zum Tode verurteilt, dann darf ich nicht Nein sagen“, sagte er Spiegel TV.

Das Video löste Empörung aus. Ebenso wie andere Videos, auf die der Staatsanwalt bei der Verlesung der Anklage verweist. 13 Handyfilme habe der Bruder von Alaa W. während des Mordanschlags gedreht, drei habe er an deren neuen Freund geschickt, einen Flüchtling, der weit jünger ist als Alaas Mann. „Ich genieße es, ihr beim Sterben zuzusehen“, sagt der Bruder in einem der Videos; er raucht dabei neben der blutüberströmten Schwester eine Zigarette.

„Traurige Realität“

Im Gerichtssaal zeigt sich der Bruder mit Bart und gewaltiger Afrolook-Frisur, der Ehemann mit Bart und Zopf, die Eltern mit Kopftuch und Mütze. Unklar bleibt an diesem ersten Verhandlungstag, ob die Tat von langer Hand geplant war oder möglicherweise ein plötzlicher Wutausbruch den letzten furchtbaren Tötungsbeschluss auslöste. Die Schilderung des Staatsanwalts: Der Bruder, der den deutschen Behörden als islamistischer Gefährder galt, weil er in die Planung eines Anschlags in Kopenhagen verwickelt gewesen sein soll, war gerade erst aus der U-Haft in Stuttgart-Stammheim entlassen worden. Er habe seine Schwester zur Rede gestellt.

Sie habe erklärt, den neuen Freund zu lieben, die Ehe wolle sie auflösen. Der Bruder soll ihr Handy durchsucht und Fotos gefunden haben, die Alaa W. ihrem Freund geschickt haben soll – mit nackten Schultern, auch vom Bauch soll ein unbekleideter Streifen zu erkennen gewesen sein. „Für den Mann und den Bruder waren das Nacktbilder“, sagt der Staatsanwalt. Das hätten sie zusätzlich als ehrverletzend empfunden. „Sie beschimpften sie als Hure.“ Dann sollen die Männer ein Brotmesser mit Wellenschliff geholt und die hilflose Frau damit traktiert haben. Mindestens zwei Mal griff Alaa W. nach Messerklingen und verletzte sich dabei schwer an den Händen.

Die Männer, so die Anklage, hätten versucht, ihr den Hals durchzuschneiden. Die Klinge sei am Mundwinkel abgeglitten und habe Alaa W. schwer im Gesicht verletzt. Die Klinge sei abgebrochen, ein anderes Messer wurde geholt, dann noch ein drittes, immer wieder Schnitte und Stiche, einer verletzt den Herzbeutel. Dann seien die beiden Männer geflohen, „im festen Glauben, die Frau werde nun sterben“. Dann scheint ein Anflug von Mitleid die Eltern zu erfassen. Sie rufen den Rettungsdienst. Notoperationen, Intensivstation. Alaa W. überlebt nur knapp. Die beiden mutmaßlichen Haupttäter werden wenig später in Schweinfurt festgenommen.

„Bluttaten wie diese sind in Deutschland leider keine Seltenheit mehr, sondern traurige Realität“, sagt Monika Michell, Leiterin des Referats „Gewalt im Namen der Ehre“ bei der Frauenhilfsorganisation Terres des Femmes.

