Prozess um Messerstiche

Offenburg.Knapp ein halbes Jahr nach einem tödlichen Angriff auf einen Mediziner in Offenburg (Ortenaukreis) hat der Prozess gegen einen heute 27 Jahre alten Mann begonnen. Dem Asylbewerber aus Somalia werden Mord und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt, sagte Staatsanwalt Kai Stoffregen zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Offenburg gestern. Er habe den 52 Jahre alten Arzt Mitte August vergangenen Jahres in dessen Praxis mit einem Messer angegriffen und getötet. Zudem habe er eine Arzthelferin verletzt, die den Angriff auf den Mediziner verhindern wollte. Der Mediziner starb nach mindestens 20 Messerstichen in Kopf und Hals am Tatort. Der Angeklagte war kurze Zeit nach der Tat in Offenburg festgenommen worden. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. „Ich bin unschuldig“, sagte der 27-Jährige. Näher wollte er sich nicht zu den Vorwürfen äußern.

Das Gericht werde prüfen müssen, ob bei dem Angeklagten eine psychische Erkrankung vorliege, sagte der Vorsitzende Richter Heinz Walter. Es gebe Anzeichen, dass der Mann unter Verfolgungswahn leide. Der Anklage zufolge wollte er sich für eine aus seiner Sicht fehlerhafte ärztliche Behandlung rächen. Das Gericht hat sechs Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil soll es den Planungen zufolge am 21. Februar geben. lsw

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019