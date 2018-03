Prozess wird vorbereitet

Anzeige

Frankfurt.Am Landgericht Frankfurt liegt die Anklageschrift gegen einen 28 Jahre alten mutmaßlichen Islamisten vor, der Ende vergangener Woche am Frankfurter Flughafen festgenommen wurde. Dem Mann werde Beihilfe zu einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, sagte gestern ein Gerichtssprecher. Der Prozess werde vorbereitet, noch aber sei unklar, wann das Verfahren gegen den 28-Jährigen beginnt. Der in der Türkei geborene Deutsche war am Freitag aufgrund eines seit gut einem Jahr bestehenden Haftbefehls festgenommen worden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Er soll einem 16-Jährigen geholfen haben, nach Syrien auszureisen. Der 28-Jährige soll im Rhein-Main-Gebiet vor allem wegen der Koranverteil-Aktion „Lies“ bekannt sein und Kontakte zu dem bekannten islamistischen Prediger Pierre Vogel haben. Die mittlerweile verbotene „Lies“-Aktion gilt als ein wesentliches Rekrutierungsmittel der salafistischen Szene.