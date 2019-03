Psychiatrie räumt Defizite ein

Wiesbaden.Die Bilder von tagelang ans Bett gefesselten und vernachlässigten Patienten sowie schweren Hygienemängeln in der geschlossenen Psychiatrie des Klinikums Frankfurt-Höchst haben nicht nur viele Fernsehzuschauer schockiert. Auch die politisch Verantwortlichen wurden aufgeschreckt und trafen sich gestern in Wiesbaden zum Krisengipfel. Der hessische Sozialminister Kai Klose, der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer (beide Grüne) und die Geschäftsführerin des Krankenhauses, Dorothea Dreizehnter, versprachen anschließend nicht nur eine „rückhaltlose Aufklärung“, sie zogen auch erste Konsequenzen aus dem Skandal.

Vereinbart wurden vor allem eine verstärkte Überwachung der Abläufe auf der betroffenen Station und die Überprüfung aller Fälle von Fixierungen im vergangenen Jahr. Zudem benannte die Dreierrunde einen externen Gutachter, der alle Maßnahmen zur Verbesserung der Situation überwachen soll. Eine verdeckt arbeitende Reporterin der RTL-Sendung „Team Wallraff“ hatte am 18. März über zum Teil mehr als eine Woche am Krankenbett fixierte Patienten berichtet sowie über Pflegepersonal und Ärzte, die sich kaum um die psychisch Kranken kümmern. Danach berichteten ehemalige Patienten in mehreren Medien von überfüllten Räumen in der geschlossenen Psychiatrie sowie teilweise nackt und eingekotet auf dem Boden liegenden Menschen.

Hohe Personalbelastung

Klose, der das Sozialministerium erst vor wenigen Wochen übernommen hat, sagte, seinem Haus hätten keine entsprechenden Beschwerden vorgelegen. Er habe aber nach Bekanntwerden der Vorwürfe eine Fachkommission nach Höchst entsandt und werde die Bildung weiterer solcher Kommissionen zur Fachaufsicht über die psychiatrischen Krankenhäuser in Hessen jetzt forcieren. Da deren personelle Besetzung schwierig sei, sollten sie künftig auch schon tätig werden können, wenn erst vier der jeweils sieben Mitglieder benannt worden sind. Klose, Majer und Dreizehnter zeigten sich allesamt sehr betroffen über die Fernsehbilder aus der geschlossenen Station. Richterlich angeordnete Unterbringungen, Zwangsbehandlungen und Fixierungen ans Krankenbett dürften immer nur die letzte Konsequenz sein, dabei müssten zudem geltende Regeln eingehalten werden, so der Minister.

Majer und Dreizehnter wiesen auf räumliche Unzulänglichkeiten des Gebäudes aus den 1970er Jahren hin, das nicht den Anforderungen einer modernen Psychiatrie entspreche. Der geplante Neubau komme aber nur an der Stelle des jetzigen Hochhauses mit den Betten des Krankenhauses in Frage und könne erst nach dessen Umzug und Abriss in den Jahren 2023/24 erfolgen. Als Sofortmaßnahme soll aber eine andere Abteilung, die ebenfalls im Gebäude der psychiatrischen Klinik angesiedelt ist, ins Haupthaus umziehen. So entsteht mehr Platz für die psychiatrischen Stationen. Dreizehnter wies auf die hohe Belastung des Personals angesichts der vielen zur Unterbringung zugewiesenen Patienten in der geschlossenen Abteilung hin, die dortigen Stellen seien aber zu 98 Prozent besetzt.

Der als externer Gutachter benannte Arzt Hans-Joachim Kirschenbauer hat die Psychiatrie-Abteilung im Frankfurter Stadtgesundheitsamt aufgebaut und bei seiner Ausbildung Anfang der 1990er Jahre auch selbst im Höchster Klinikum gearbeitet. Er habe angekündigt, „den Finger in jede Wunde zu legen, die ihm bekannt wird“, hieß es auf der Pressekonferenz. Klose teilte mit, bis auf weiteres werde es regelmäßige fachaufsichtliche Gespräche mit dem Klinikum Höchst unter Beteiligung der Stadt Frankfurt geben. Auch würden alle Protokolle der Fixierung von Patienten aus 2018 zur Auswertung angefordert. Majer versprach zudem einen Dialog mit Psychiatrieerfahrenen, Angehörigen, Mitarbeitern des Klinikums und Fachkreisen.

Dass die Fachaufsicht des Ministeriums nicht von sich aus in Höchst tätig wurde, führte Klose darauf zurück, dass dies nur bei entsprechenden Beschwerden üblich sei. Hessenweit habe es seit August 2017 nur drei derartige Beschwerden gegeben, denen allen umfänglich nachgegangen worden sei. Majer mahnte Transparenz und auch eine „Fehlerkultur“ an, um derartige Missstände künftig auszuschließen. Dreizehnter kritisierte erneut, dass die Darstellungen in dem Fernsehbericht teilweise aus dem Zusammenhang gerissen seien, und mahnte Respekt für die Mitarbeiter an. Sie räumte aber Mängel ein und versicherte, jeder Vorwurf werde ernst genommen.

